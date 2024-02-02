Etsiz çiğköfte nasıl yapılır, malzemeleri ne? Evde çiğköfte tarifi!
Çiğköfte, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir, ancak et içermesi bazı insanlar için uygun olmayabilir. İşte tam da bu noktada devreye giren etsiz çiğköfte tarifi! Evde kolayca yapabileceğiniz bu lezzetli tarif, et içermemesine rağmen geleneksel çiğköftenin tadını aratmıyor.
Giriş: 02.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:24
Evde lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamanın keyfini çıkarmak ister misiniz? İşte size etsiz çiğköfte tarifi! Geleneksel lezzetleri özleyenler ya da et tüketmeyenler için harika bir alternatif olan bu tarif, evinizde kolayca hazırlanabilir.
ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ
EVDE ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları