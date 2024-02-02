Etsiz çiğköfte nasıl yapılır, malzemeleri ne? Evde çiğköfte tarifi!

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Evde lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamanın keyfini çıkarmak ister misiniz? İşte size etsiz çiğköfte tarifi! Geleneksel lezzetleri özleyenler ya da et tüketmeyenler için harika bir alternatif olan bu tarif, evinizde kolayca hazırlanabilir.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

EVDE ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR? Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.

Bol yeşillikle servisini sağlayın. Afiyet olsun.

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