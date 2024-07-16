Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lavlar geceyi aydınlattı | Dış Haberler

        Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lavlar geceyi aydınlattı

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor. İtaya'daki Etna Yanardağı, bir kez daha kül ve lav püskürttü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Etna'nın lavları geceyi aydınlattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti.

        Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Etna Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlattı.

        Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Etna Yanardağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Habertürk Anasayfa