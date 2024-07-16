Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lavlar geceyi aydınlattı
Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor. İtaya'daki Etna Yanardağı, bir kez daha kül ve lav püskürttü
Giriş: 16.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:02
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti.
Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Etna Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlattı.
Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.
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