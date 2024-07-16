Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lavlar geceyi aydınlattı

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti.

Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Etna Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlattı.

Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.