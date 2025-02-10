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        Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna Yanardağı haritadaki yeri

        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da lav akışı meydana geldi. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir. İşte, Etna Yanardağı haritadaki yeri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:55
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        • 1

          Etna Yanardağı haritadaki yeri merak ediliyor. Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı biliniyor. İşte Etna Yanardağı yeri

        • 2

          ETNA YANARDAĞI NEREDE, HANGİ ÜLKE SINIRLARINDA?

          Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Etna ,Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır.

        • 3

          ETNA YANARDAĞI HAKKINDA

          Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olma özelliğine sahip. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişiyor. 1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.

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