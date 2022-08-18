Ankara'nın farklı bölgelerinde yer alan 6 hastanenin taşınarak tek bir hastanede yer alacak. Bu nedenle Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi Ankaralılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor, son durum ne? İşte detaylar...
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Dev bir sağlık kompleksi olarak planlanan hastanede medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgelerde yer alacak. 3 bin 624 yatak kapasitesi ile hizmet verecek olan dev sağlık üssü 125 ameliyathane sayısı ve 697 yoğun bakım yatak sayısına sahip olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada Ankara'daki ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin gelecek ayın sonuna yetişeceğini, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması ile birlikte Ankara'daki şehir hastanesi sayısının ikiye çıkarılacağını söyledi. Etlik Şehir Hastanesi Eylül ayının sonunda açılacak ve Ankara'da hizmet vermeye başlayan 2. şehir hastanesi olacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ETLİK ŞEHİR HASTANESİ AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!