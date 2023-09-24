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        Haberler Spor Diğer Atletizm Etiyopyalı atlet Tigist Assefa Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kırdı - Diğer Haberleri

        Etiyopyalı atlet Tigist Assefa Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

        Etiyopyalı atlet Tigist Assefa, Berlin Maratonu'nda 2 saat 11 dakika 53 saniyede bitiş çizgisini geçerek kadınlar dünya rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:36
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        Kadınlar maratonda dünya rekoru kırıldı
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        Etiyopyalı atlet Tigist Assefa, Berlin Maratonu'nda kadınlar dünya rekorunu kırdı.

        Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl da zafere ulaşan Assefa, çizgiyi 2 saat 11 dakika 53 saniyede geçti.

        29 yaşındaki atlet, Kenyalı Brigid Kosgei'nin 2019'da Chicago'da kırdığı 2.14.04'lük önceki rekoru iki dakikadan fazla geride bıraktı.

        Erkeklerde çifte olimpiyat şampiyonu 38 yaşındaki Kenyalı Eliud Kipchoge ise 2.02.42'lik derecesiyle Berlin'de beşinci kez zafere ulaştı.

        Kenyalı atlet, geçen yıl Berlin'de 2.01.09'luk derecesiyle erkekler maraton dünya rekorunu kırmıştı.

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