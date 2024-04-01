Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı kazanan Erdal Beşikçioğlu erik dalı sözünü tuttu
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki belediye başkanlığı seçimini kazanan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, daha önce seçmene söz verdiği erik dalı sözünü tutarak vatandaşlarla kutlama yaptı
Etimesgut'ta merakla beklenen seçimlerde CHP'nin adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, %56,60 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.
Behzat Ç. karakteriyle Türk dizi sektörüne damga vuran Beşikçioğlu mazbatasını almasının ardından göreve başlayacak.
ERİK DALI OYUNUYLA KUTLAMA YAPTI
Etimesgut'ta birinci sırada yer alarak belediye başkanlığını kazanan Beşikçioğlu, daha önce seçmene söz verdiği şekilde erik dalı oyun havası eşliğinde kutlama yaptı.
MİLLETVEKİLİ KONURALP DE EŞLİK ETTİ
CHP Etimesgut il teşkilatı ve vatandaşlarla birlikte coşkulu bir şekilde erik dalı oynayan Erdal Beşikçioğlu'na CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de eşlik etti.