Ethem Sancak gündem oldu. Son olarak AK Parti'den kesin ihraç sevkiyle gündeme gelen Sancak ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...
ETHEM SANCAK KİMDİR?
Ethem Sancak,1958 yılında Siirt'in Çatılı Köyü'nde 9 kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamladı. 1972'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başladı, bitiremedi.
Ethem Sancak; 1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu hizmete açtı.
TMSF tarafından İnterbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle el konulan Çukurova Grubu'na ait gazeteler ve televizyon kanalları Star Medya Grubu'nun eski sahibi Ethem Sancak'a satıldı. Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1'i haftalık, 4'ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1'i ulusal, 1'i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı sahibi oldu.
Ethem Sancak sadece medya şirketini değil aynı zamanda Kirpi isimli mayına dayanıklı askeri araçları üreten ve Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası olma özelliğine sahip BMC şirketini de satın almak için görüşmelere başladı.
Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince'ye satarak medyadan çıkan Ethem Sancak, yeniden medya sektörüne dönmüş oldu.
Ethem Sancak, 2006 yılında Koç-Ata Sancak çiftliğindeki hisselerini Koç'a devretti. Kardeşleriyle ilaç şirketlerindeki işlerini ayırdıktan sonra, Medikal Park'taki hisselerini de kardeşi Haydar Sancak' devretti.
TMSF tarafından 2007 yılında düzenlenen ihaleyle Star gazetesini satın alan Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Sefa ile Star'a ortak olarak medya sektörüne girmişti. 2007 yılında ortak olduğu Star Grubu'ndaki hisselerini Ekim 2010'da satarak medyadan çıktı.
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