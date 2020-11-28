Etanol üretiminde kullanılan bitkilerin hasadı yapıldı

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle "Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Sorgum Sudan Otu Melezi ve Dallı Darı Çeşitlerinin Biyoetanol Üretim Kapasitelerinin Araştırılması Projesi"ni hayata geçirdi.
Proje kapsamında merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde deneme amaçlı üretilen bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.
Yöreye iyi uyum sağladığı, veriminin yüksek olduğu ve ileride Türkiye'nin biyoyakıt ihtiyacının karşılanmasında ham madde olarak kullanılabileceği belirlenen bitkilerin makineden geçirilerek sularının alınması, kalan posasının da yem olarak kullanılması hedefleniyor.
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, AA muhabirine, geçen yıl 10 çeşit sorgum sudan otu melezi bitkisi ektiklerini söyledi.
Ekimi yapılan bitkilerin marjinal alanların değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek bitkiler olduğunu belirten Kökten, 10 farklı sorgum sudan otu melezi ektiklerini anlattı.
Bu bitkilerin kuraklığa daha dayanıklı olduğu için, mısıra alternatif olduğunu aktaran Kökten, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amacımız yem bitkisinden ziyade biyoetanol üretiminde bunu kullanmak. Pandemi sürecinde etanolün önemi daha çok ortaya çıktı. Bingöl koşullarında 10 çeşit kullanıyoruz. Hangi çeşit burada daha iyi adapte olabilecek ve hangi çeşitten daha fazla etanol üretebileceğiz o amaçla bu denememizi burada kurduk. Saplarından su elde ediliyor, sonra etanol üretiliyor. Etanol de özelikle ülkemizde yakıtlarda yüzde 2 oranında kullanılması zorunlu olan bir madde, günümüzde artık bunun daha da önemi arttı. Etanol, dezenfekte alanında da çok büyük bir öneme sahip. Bu amaçla bu bitkilerin hem kullanımı hem ekilmesi hem de yaygınlaştırılması gerekiyor."
Deneme ekimlerinin ardından bölgeye en uygun çeşidi belirleyeceklerini anlatan Kökten, daha sonra bunların ekimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Sorgum sudan otu melezi haricinde 5 farklı dallı darı çeşidinin de denemesini yaptıklarını belirten Kökten, "Hasat edilen bitkilerin saplarını sıkarak suyunu elde ettik. Elde edilen suların araştırılması için Samsun'daki araştırma enstitüsüne gönderdik. Hedefimiz biyoetanolun üretilmesi, dolayısıyla hangi çeşitten daha fazla etanol üretiliyor onun da tespitini yapacağız. Orada bu sulardan etanol üretilecek." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!