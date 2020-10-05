Et suyuna terbiyeli şehriye çorbasını tarif defterlerinize eklemeyi unutmayın. Sıcak olarak afiyetle tüketin.

Et Suyuna Çorba İçin Gereken Malzemeler:

4 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

1 çay bardağı tel şehriye

Yarım limon suyu

Tuz

Karabiber

Terbiyesi İçin;

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 adet yumurta

Üzeri için;

Tereyağı

Nane

Pul biber

Et Suyuna Çorba Yapılışı:

Öncelikle 4 su bardağı et suyu ile 2 suyu bardağı su tencereye konur.

Üzerine yarım limon suyu eklenir. Ve ocakta kaynamaya bırakılır

Su kaynayınca, 1 çay bardağı tel şehriye ilave edilir.

Tuz ve karabiber de eklendikten sonra, şehriyeler yumuşayana kadar pişirilir.

Terbiyesini hazırlamak için gerekli olan un ve yumurta tel çırpıcı ile iyice çırpılır.

Üzerine bir kepçe çorbanın suyundan alınarak, terbiyenin ılınması sağlanır.

Tencerede kaynamakta olan çorbaya, 1 su bardağı soğuk su ilave edilir.

Daha sonra azar azar terbiyesi karıştırılarak eklenir.

Sürekli karıştırılarak 2-3 dakika daha pişirilir.

Üzeri için 1-2 yemek kaşığı tereyağı eritilir ve içine pul biber ile nane eklenip, yanmadan kokusu çıkana kadar kavrulur.

Servis esnasında kaselere boşaltılan çorbanın üzerine gezdirilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanın terbiyesini ilave ederken terbiyenin ılık olması gerekir.

Eğer sıcak çorbaya direk dökülürse yumurtalar pişer ve güzel bir görünüm olmaz.