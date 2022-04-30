Eşsiz koyda akılalmaz görüntüler! 0:00 / 0:00

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Antalya'daki Adrasan Koyu'nda son dönemde akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Olimpos'a yakınlığıyla bilinen doğa harikası koy, tur ve balıkçı tekneleri nedeniyle adeta görünmez oldu. Yaklaşık 2 kilometrelik koyda demirleyen teknelerin neden olduğu çevre kirliliği de bölgede acilen önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koydu. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Koyu'nda son dönemde akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandında artan teke sayısı nedeniyle deviz adeta görünmez oldu.

TEKNE SAYISINDA KISITLAMA KALDIRILDI

Teknelerin yol açtığı çevre kirliliği de bölgede acilen önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koydu. Bölgede son alınan karar ile tekne sayısının en fazla 81 olacağı ifade edilmişti. Ancak bu sayı bile tartışmalar neden olurken, 2 yıl önce yeni bir karar alındı ve tekne sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Böylece koya yanaşan tekne sayısı 154'e kadar ulaştı. Öte yandan yapımı devam eden tekneler nedeniyle sayının artacağı öğrenildi.

Adrasan Koyu'nun eski hali

Eşsiz bir güzelliğe sahip koydaki görüntüler ise tepkilere neden oldu. Her akşam vidanjörlerin teknelerin pis suyunu çekmesi nedeniyle bölge kötü bir kokuyla kaplandı.

Adrasan Koyu'nun eski hali

SAHİLDE YÜZMEK İMKANSIZ HALE GELDİ

Sahilde yüzmek ise neredeyse imkansız hale geldi. Öyle ki tekneler, yüzme alanının içinde şamandırayı aşarak yüzen insanların üzerinden kıyıya yanaşıp yolcu almaya başladı. Koyda ayrıca yüksek düzeyde bir ses kirliliği de ortaya çıktı.

"HER YIL 20 TEKNE EKLENİYOR"

Bölgedeki tepki çeken görüntülerin ardından Habertürk'ün ulaştığı Öz Adrasan Olimpos Çıralı Tekne ve Yatçılar Kooperatifi Başkanı Eser Çüm ise, "Burada sorun bir barınak limanın yapılmaması. Ben 2015 yılında bu işe başladığımda burada en fazla 10 tekne vardı. Şu anda bu sayı en az 120. Her yıl 20 tekne ekleniyor. Daha önce bir sınırlama vardı ama kaldırıldı. Bizler de bu durumdan şikayetçiyiz." dedi.

"BİZLER DE SINIRLAMA İSTİYORUZ"

Çüm, sözlerine şöyle devam etti: "Burada bir barınak liman yapılması gerekiyor. Bize yakın bir bölge vardı ve sit alanıydı. Ancak yeni bir düzenleme yapıldı. İlk önce birinci derecede korunabilir sit alanıydı. Şimdi nitelikli korunabilir sit alanına çevrildi. Yani liman yapılabilir istenirse. Proje de hazır ama ödenek gelmesi gerekiyor. Bu adım atıldı ama birkaç yıldan bu yana yapılmasını bekliyoruz. Bizler de teknelerin sınırlandırılmasını istiyoruz. Herkese turizm belgesi verilmesini istemiyoruz. Biz bu taleplerimizi ve şikayetlerimizi de iletiyoruz."

"DENİZDE GİRMEK DE SIKINTILI OLUYOR"

Adrasan'da yaşayan vatandaşlardan Gürkan Deniz de, "Bölgede tek sorunun liman eksikliği olduğunu kaydederek, "Tekne sayısı abartılı şekilde arttı. Liman olmadığı için denize girmek de sıkıntılı oluyor. Tek sorun teknelerin karada olması" dedi.

"YÜZEN İSKELE PROJESİ HAZIRLADIK"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da, Adrasan Koyu için yüzen bir iskele projesi hazırladıklarını ve bu taleplerini sunduklarını söyledi.

"Bizim Kumlucamız 19 ilçe içerisinde balıkçı veya günübirlik tekne bağlama yerinin olmadığı tek ilçe. Göreve geldiğimizde Adrasan'da gezi tekneleri için bir tane proje hazırladık. İhaleye de çıkıyorduk. Ancak biz tam ihaleye çıktıktan sonra iptal oldu. Dolayısıyla devletin çıkarmış olduğu ihale iptal olunca çalışmalar askıda kaldı. Ardından 2019'dan bu yana yüzen iskele şeklinde bir talebimiz bir projemiz daha oldu. Bir liman yapılmıyorsa biz Kumluca Belediyesi olarak bir yüzen iskele yapalım, dolayısıyla bütün günübirlik tekneler oradan sırayla binsinler, sahil de halkımıza kalsın dedik. Sonuçta biz belediye olarak tek başımıza sorumlu değiliz. Burası birçok resmi kurumun yetkisinde olan bir yer. Dolayısıyla biz herkesten en çok buradaki sorunun çözülmesini istiyoruz. Şu anda bir gelişmenin olması için ihalenin bir an önce çıkarılması gerekiyor. Öte yandan biz 12 ay boyunca bu konuyla ilgili sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Çaresi ise bu kadar tekne için bir yer izni verilmesi gerekiyor. Çünkü 200'e yakın tur teknesi var. 450 tane balıkçı teknesi var. Ama hiçbirinin girebileceği sınırlarımızda izinli bir yer yok. O nedenle de sahillere demirliyorlar."