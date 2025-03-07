Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi oyuncuları buluşturan yapımdan yeni bir tanıtım geldi. Böylece Tims&B imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Eşref Rüya yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.