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        Haberler Bilgi Magazin Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Eşref Rüya yayın tarihi belli oldu! Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. İlk bölüm yayınına geri sayım başlarken ''Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesine sahip olan dizide, Ulusoy Eşref karakteriyle, Özdemir Nisan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:12
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          Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu gibi oyuncuları buluşturan yapımdan yeni bir tanıtım geldi. Böylece Tims&B imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Eşref Rüya yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

        • 2

          EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi belli oldu.

          Tims&B imzalı dizi, 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisinde, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

          Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

        • 4

          EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU

          Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

        • 5

          Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

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          Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.

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          Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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          EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

          Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Eşref Rüya’nın kadrosunda;

          Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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