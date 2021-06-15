Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Hamamcıoğlu’nun seçilmesi durumunda ikinci başkanlık görevini yürütecek olan Cemal Özgörkey, sarı-kırmızılıların mevcut mali yapısına dair hazırladıkları Columbus Projesi’nin basın lansmanını Maslak Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Cemal Özgörkey, Galatasaray’ı içinde bulunduğu mali krizden çıkarmak amacıyla yaptıkları proje ile ilgili detaylı bilgiler sundu.
Projenin Columbo’nun yumurtası ile yola çıkmış bir proje olduğunu söyleyen Özgörkey, "Biz Galatasarayımızın içindeki uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayız. Bu değerlerimizi toprağın altından çıkartıp, uyandırıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde hak ettikleri değere getirmek için bu projeyi oluşturduk. 2024 yılında 2 milyar 500 milyon TL bir değer oluşturma hedefiyle yola çıktık. Son derece konservatif, ayağa yere basan. Bunlar çünkü Galatasaray’ın içinde var olan değerlerimiz. Değişik, meşakkatli bir yoldan sonra inşallah bunları su üstüne çıkaracağız" diye konuştu.
EŞREF HAMAMCIOĞLU: "DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJE OLACAK"
Columbus Projesi’nin ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, "Burada kolektif aklı, önce kendi içimizde değerlendirdik. Basit, kararlı zaten mevcut olan değerlerimizi nasıl gelire çeviririzin bir hırsı ve hedefiydi bu. Bu Galatasaray’da sistematik yaklaşımın, kararlılığın simgesi bir projedir. Uygulanabilir bir proje. Daha önce biz bunu kendi özel iş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdik. Burada ekip çalışması önemli, sinerji oluşturmak önemli, kararlılık önemli. Bizim de yola çıkış şeklimiz budur. Bugün Galatasaray’ın mali sorularını gündelik tedbirlerle çözemeyeceğimizi başından beri söylüyoruz. Bu ne kasa kolaylığı olabilir veyahut şirket yönetim kurularına atamış olduğu kişilerin vermeyi vaat ettikleri finansman kolaylıkları olur. Bu sadece bir sistem değişikliği olabilir. Bunun için de bizim gibi ciddi, dirayetli bir yönetim kurulu olması lazım. Bizim en büyük özelliğimiz ve değerli paydaşlarımızla paylaşmak istediğimiz de bu. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım Galatasaray’a vakit ayırmak için yola çıktık. Bu vakide de iş tecrübemiz, ekip arkadaşlarımızdan aldığımız enerjiyi masanın üstüne koyduk. Gerçekten devrim niteliğinde bir proje olacak” şeklinde konuştu.
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