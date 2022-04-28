Galatasaray Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.
38 yıldır camia içerisinde olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm." dedi.
Burak Elmas dönemini de değerlendiren Hamamcıoğlu, Elmas'ın beklentiler yükseldiği için güven sorunu yaşadığını söyledi.
"Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı olsun gerçekleşebilecek çok kolay vaatler değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu."
Hamacıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili de konuştu.
"TORRENT'İN SÖZLEŞMESİNİ BİLMİYORUM"
"Domenec Torrent için taahhütlerimizi bilmiyorum. Burada kurumsal itibar esas, kurumsal devamlılık esas. Sayın Torrent'in kişisel itibarı da esas. Bunları koruyabilirsek biz Galatasaray oluruz. İnceleyeceğiz, okuyacağız, değerlendireceğiz, Galatasaray'ın menfaati neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Torrent'in sözleşmesini bilmiyorum. Ama orta ve uzun vadeli planlarımızda, Torrent'in kişiliği ile bir alakası yok bunun, bu vizyon, bu tarz yok."
Mücadeleci bir takım kuracaklarını vurgulayan Hamamcıoğlu "Cenk Ergün, kadro planlaması için bir çalışma yapıyor." dedi.
"TERİM'İ DÜŞÜNMÜYORUM"
Hamamcıoğlu Fatih Terim'le ilgili sorulan soruya ise "Sayın Fatih Terim divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç duymamız halinde kendisine danışırız. Görüşlerini alırız, değerlendiririz. Teknik direktör olarak düşünmüyorum" cevabını verdi.
Teknik direktör konusunda da konuşan Eşref Hamamcıoğlu bir liste hazırladıklarını açıkladı.
"Bir listemiz var. Hiç kimseyle temas kurmadık. Seçilince değerlendiririz. Bunların içerisinde Torrent de olur olmaz. Raporuna ve sözleşmesine bakacağız. Listeyi liyakata göre yaptık"
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