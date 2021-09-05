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Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal mesaj: Alyansın parmağımda sevdan kalbimde - Magazin haberleri

Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal mesaj: Alyansın parmağımda, sevdan kalbimde

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, evliliklerinin 16. yıldönümünde duygularını dile getirdi

05.09.2021 - 16:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

    Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 16. yılında duygularını ifade etti.

  • "ŞİMDİ NE SEN VARSIN NE DE HAYALLERİMİZ..."

    Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı şu cümlelere yer verdi:

    Hani, 16. yılımızı Ege'nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koyda kutlayacaktık? Hani orta yaştan, yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da 'Hastalıkta sağlıkta...' diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?

    Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin... Bu evlilik yıl dönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım.

  • İyi ki birbirimize eş, yoldaş, sırdaş, dost, sevgili ve hayat arkadaşı olduk. Yaşamdaki onurlu, omurgalı duruşuna, dürüstlüğüne, hayata hep olumlu yönüyle bakışına, zekana, neşene, iyi ve tertemiz yüreğine hayran olduğum, Rasim'im, tontişim, seni çok seviyorum.

  • "BÜYÜK SEVDAN KALBİMDE"

    O gün hastanede hastabakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, aşkım.

  • RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

    Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

    Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun pek çok oyununda rol aldı.

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