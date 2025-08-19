Gündüz kuşağının takip edilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da, 2025 sezonuyla yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen program, birçok hikayeyi ve dosyayı ele alıyor. Peki, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Esra Erol'da ne zaman başlayacak 2025? İşte güncel bilgiler...