Esra Erol yeni sezon tarihi: Esra Erol ne zaman başlıyor?
Esra Erol yeni sezon tarihi gündeme geldi. ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hafta içi her gün canlı yayınlanan programda birçok olay aydınlatılıyor. Peki, izleyicilerin merak ettiği Esra Erol'da ne zaman başlayacak? İşte Esra Erol yeni sezon tarihi...
Gündüz kuşağının takip edilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da, 2025 sezonuyla yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen program, birçok hikayeyi ve dosyayı ele alıyor. Peki, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Esra Erol'da ne zaman başlayacak 2025? İşte güncel bilgiler...
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında Esra Erol'da programının Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
Görseller: ATV
