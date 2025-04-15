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        Haberler Gündem Medya Esra Erol'da programına inceleme

        'Esra Erol'da programına inceleme

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:25
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        'Esra Erol'da programına inceleme
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ATV’de yayınlanan 'Esra Erol’da' programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız." şeklinde konuştu.

        NE OLMUŞTU?

        Yayında damat ile kayınvalide arasındaki ilişki büyük tepkilere neden olmuştu. Olayda, 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yi hamile bıraktığı ortaya çıktı. Programda Güldane adlı kadının Cuma adlı kişiden 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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