Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu, yeni oyun hazırladı

        Esra Dermancıoğlu, yeni oyun hazırladı

        Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu 'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim' ile 30 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni oyun hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımını Satsuma’nın üstlendiği ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’, dram ve kara komedi türlerini harmanlıyor. Oyun; arzu, utanç, dijital çağın tüketim ilişkileri ve ebeveyn mirasının gölgesinde şekillenen bir aşk hikayesini sahneye taşıyor. Projeksiyon, ses tasarımı ve sahne metaforlarıyla zenginleşen oyun, seyirciyi bir kadının kendi bedenine ve geçmişine açtığı savaşın tam ortasına davet ediyor.

        Oyunun merkezinde Dermancıoğlu’nun kaleme aldığı manifesto yer alıyor: Beden ilk pazardır. İlk meta, ilk vitrin… Ama bir gün dokunmamak devrim olacak. Bir gün beden geri alınacak. Ve o gün geldiğinde, hiç kimse, hiç kimsenin vitrini olmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esra Dermancıoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa