Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Esra Dermancıoğlu yazdı, yönetti, oynuyor

        Esra Dermancıoğlu yazdı, yönetti, oynuyor

        Esra Dermancıoğlu'nun, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu 'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim' 30 Ekim'de Zorlu PSM sahnesinde seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 23.09.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esra Dermancıoğlu yazdı, yönetti, oynuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile 30 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyunun afişi de yayınlandı.

        Dram ve kara komedi türlerini harmanlayan oyun; arzu, utanç, dijital çağın tüketim ilişkileri ve ebeveyn mirasının gölgesinde şekillenen bir aşk hikayesini sahneye taşıyor. Projeksiyon, ses tasarımı ve sahne metaforlarıyla zenginleşen oyun, seyirciyi bir kadının kendi bedenine ve geçmişine açtığı savaşın tam ortasına davet ediyor.

        Oyunun merkezinde Dermancıoğlu’nun kaleme aldığı manifesto yer alıyor: "Beden ilk pazardır. İlk meta, ilk vitrin… Ama bir gün dokunmamak devrim olacak. Bir gün beden geri alınacak. Ve o gün geldiğinde, hiç kimse, hiç kimsenin vitrini olmayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esra Dermancıoğlu
        #Zorlu PSM
        #tiyatro
        #OYUN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa