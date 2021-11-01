'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolüyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
52 yaşındaki oyuncu, "zayıfla" baskılarına karşı göbeği açıkta olan fotoğrafıyla karşılık verdi. Paylaşımına bir de not düşen Esra Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum... Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere... Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çokta bebeyim pardon da. Makarna suyu koyun hadi.
Gönderisiyle kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Dermancıoğlu'na Umut Eker ve Ahmet Olgun Sünear gibi ünlü isimler destek verdi.
ESKİ EŞİ ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Esra Dermancıoğlu, birkaç gün önce şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ile bir araya gelmişti.
Kızı Refia ve eski eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Dermancıoğlu, paylaşımına, "Çok hoşça kal Refoşumuz... Memo arada bir gel sana makarna yapayım." notunu düşmüştü.
Ünlü oyuncu böylelikle merak edilen eski eşinin de yüzünü göstermiş oldu.
"ALDATILDIM!"
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.
"ÇOK ACILI BİR HAYATIM YOK"
Dermancıoğlu, "17 yaşımda bir kızım var. Bugüne kadar magazinde görmediniz. Sosyal medyaya da çok koymuyorum. Z kuşağı kendisi çok seviyorum. Ben İstanbul’da büyüdüm. Fenerbahçe’de doğdum, sonra Nişantaşı’nda yaşadım. Çok acılı bir hayatım yok." demişti.
Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.
"BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI SORUN DEĞİL"
Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir.” şeklinde konuşmuştu.
Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor." ifadelerini kullanmıştı.
Dermancıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
"PARAYLA ARAM KÖTÜ"
Dermancıoğlu, "Oyunculuğu çok komik buluyorum. Arada dizilere bakıyorum izleyip oyunculuklara gülüyorum. Bana da gülebilirler. ‘Mukaddes’ karakteri en sevdiğim işti. İlk projemdi Beren’ciğim oradan bana bir armağan… Parayla ilişkim çok kötü, tutamıyorum. Gördüğüm an harcıyorum, seyahate çok para harcıyorum. Bazen İstanbul’da otellerde kalıyorum. oralara çok para harcıyorum, Çok iyi geliyor bana… İyi hissediyorum, otellerin kokusunu seviyorum. Alışverişe para harcamak boş iş… Asla harcamam, rahat rahat geziyorum. Göğüs dekoltesini seviyorum." demişti.
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