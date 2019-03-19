"HAYAL KIRIKLIĞINIZ NEDİR?"

Sormak istediğim; Hayal kırıklığınız nedir? Tek hedefi iyi bir oyuncu olmak olan genç bir kadınım. Allah'ıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum.