Espanyol- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Espanyol'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı son 2 maçını kaybeden Atletico Madrid, zorlu Espanyol deplasmanında galip gelerek kötü gidişata son vermek istiyor. Öte yandan ev sahibi avantajı bulunan Espanyol, Atletico Madrid karşısında puan ve puanlar almayı hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Espanyol- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Espanyol- Atletico Madrid maçına sayılı saatler kaldı. 22 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Simeone'nin öğrencileri, Espanyol karşısında galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligde 28 puanla 15. sırada olan Espanyol Atletico karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kritik mücadelenin yayıncı kuruluşu ve maç saati araştırılıyor. Peki, Espanyol- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
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ESPANYOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Espanyol- Atletico Madrid maçı 29 Mart Cumartesi (bugün) 18.15'te oynanacak.
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ESPANYOL- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
RCDE Stadium'da oynanacak karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
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ATLETİCO MADRİD SON DURUM
La Liga'da Getafe'ye 2-1 kaybetmesinin ardından Barcelona ile evinde karşılaşan Atletico Madrid, 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 mağlüp oldu şampiyonluk yarışında yara aldı. Böylelikle Barcelona 63 puanla zirvede olurken, 56 puanlı Atletico 3. sırada yer aldı.
Simeone'nin öğrencileri geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'i 1-0 mağlüp etmiş, penaltılarla tur atlayan taraf Real Madrid olmuştu.
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ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Azpilicueta, Simeone, Callagher, Barrios, Lino, Griezmann, Sörloth