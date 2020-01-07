07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölümü bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 7 Ocak ATV yayın akışı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ilgili detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırıyor. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayan 154. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.
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