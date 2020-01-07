Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları normalde Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Kadın yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yalnız TRT 1 yeni dizisi Tutunamayanları bu akşam beğeniye sunuyor. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 7 Ocak 2020 Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Özgürlük Savaşçısı (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Çin Seddi (yabancı sinema)

22.00 Çin Seddi (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (tekrar)

22.45 Max Steel (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Goosebumps: Canavar Firarda (yabancı sinema)

22.05 2012 (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Geçmiş Olsun (yerli sinema)

22.30 Maskeli Beşler Kıbrıs (yabancı sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

19.50 Tutunamayanlar (yeni dizi)

00.30 3'te 3 Tarih (program)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2017 (tekrar)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)