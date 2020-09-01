EDHO yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin izleyicileri, diğer dizilerin yeni sezon bölümlerinin başlamasıyla birlikte "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümlerine dair detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümle ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Herkes tarafını seçiyor!
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
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