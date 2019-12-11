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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm heyecanı başladı. Diziseverlerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan son gelişmeler...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. BÖLÜM ÖZETİ
Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.
— Eşkiyatv (@eskiyatv) December 10, 2019
Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.
Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.
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