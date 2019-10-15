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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazır. Ve Altan'ın videolu tehdidine cevabı sert oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm özeti ve 144. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. SON BÖLÜM ÖZETİ
"O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!"
— Eşkiyatv (@eskiyatv) October 15, 2019
Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.
— Eşkiyatv (@eskiyatv) October 15, 2019
Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.
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