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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm: Hızır'dan hamle! EDHO 144. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümüyle bu akşamki bölümüyle yine dikkatleri üstüne çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtladı. Ancak Hızır'ın buna cevabı çok sert oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 143. son bölüm detayları...

15.10.2019 - 23:44 | Güncelleme: Televizyon
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazır. Ve Altan'ın videolu tehdidine cevabı sert oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm özeti ve 144. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. SON BÖLÜM ÖZETİ

"O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!"

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

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