Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaştı. Hızır Tuncay'ı öldürdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. son bölüm ve 121. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak yayıncı kuruluş henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberlerimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Alpaslan birileriyle görüşüyor! Kim olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyorum!"

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.