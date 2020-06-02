Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2021 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçinin sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayına kadar uzatıldı. Kulüp binasında Ebrar’ın menajeri ile bir araya gelen siyah-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Akgören, anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Buluşmada Teknik Direktör Mustafa Özer de bulundu.

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