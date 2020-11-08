TFF 1´nci Lig'in 9´ncu hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

14´üncü dakikada Burak ceza sahasında kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ekrem'den seken topla buluşan Uğur'un altı pas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

33´üncü dakikada Bilal´in ortasında arka direkte topla buluşan Alimi, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

47´nci dakika Alimi, Sholaja ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90´ıncı dakikada soldan Soner´in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafayla vuran Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.

90+2´nci dakikada Sholaja ceza sahasına girerken vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

90+4'ncü dakikada Manaj'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topa Cem'in sert vurdu. Kaleci Ekrem, topu güçlükle dışarı çeldi.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Sezgin (Dk.27 Sholaja),Onur (Dk.67 Alperen),Talha (Dk.88 Onur Arı),Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin- Samet, Süleyman (Dk.45 İrfan),Burak (Dk.79 Manaj),Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Kone (Dk.45 Mustafa),Barış (Dk.65 Dodoo),Cem.

GOLLER: Dk.14 Uğur, Dk.90 Manaj (Ankara Keçiörengücü),Dk.33, Dk.47 Alimi (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Alimi, Furkan (Eskişehirspor)