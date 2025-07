"HAZİRAN-EKİM AYLARINDA ORMANLARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANMALI"

Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Habertürk TV'ye şöyle konuştu:

Orman yangınlarında başarının olup olmadı, nasıl söndürüleceği üzerine tartışırken aslında orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler alınması konusunda her bir vatandaşımızın sorumlu olduğunu görmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında orman teşkilatının bütün personeli sahada yer almaktadır. Herhangi yangın çıktığı zaman etkin şekilde mücadele veriliyor. Yangınla mücadele eden işçilerimiz maalesef yorgun düşüyorlar. Organizasyon kabiliyetinin düşmesine sebep oluyor. Birkaç gündür ekstrem iklim konusunda Tarım Orman Bakanlığımız sürekli uyarılarda bulunuyor. 40 C üzerinde sıcaklığınız varsa havada rüzgarınız 40 kilometrenin üzerindeyse yangınla ne kadar mücadele ederseniz edin o kadar da başarılı olamıyorsunuz. Buna rağmen ormancılarımız, her biri ateş savaşçımız cansiperane mücadele yapıyor. Belli bir noktadan sonra bu işçilerimiz yorgun düşüyor. Bizim muhakkak orman yangınları söndürme, mücadeleden ziyade orman yangınlarının ne kadar az olabileceğiyle ilgili etkin şekilde çalışmamız lazım. Ormanlara giriş çıkışlar yasaklanması gerekiyor. 1 Haziran'dan Ekim ayına kadar ormanlara gitmeyelim, mangal yapmayalım, piknik yapmayalım, hiçbir etkinliğimizi ormanda yürütmeyelim.