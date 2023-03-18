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Eskişehir ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nde yer alırken İstanbul şehrimiz Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. İstanbul ve Denizli arasındaki mesafenin çok da fazla olduğunu söyleyemeyiz. İki şehir arasında araba, hızlı tren, uçak ve otobüs gibi birden fazla ulaşım seçenekleri mevcuttur. Eskişehir İstanbul arası kaç km, Eskişehir İstanbul arası kaç saat, İstanbul Eskişehir arası arabayla kaç saat sürüyor, İstanbul Eskişehir otobüsle kaç saat sürüyor, İstanbul Eskişehir arası uçakla kaç saat sürüyor? İşte, İstanbul ile Eskişehir arası merak edilen yolculuk detayları…

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km?

Bir seyahat hazırlığındaysak aklımıza takılan sorulardan biri de bulunduğumuz şehirle varış sağlamak istediğimiz şehir arasının kaç kilometre olduğudur. Çünkü yolculuk hazırlıklarımızı yol uzunluğuna göre planlarız. Eskişehir İstanbul arası ortalama 300 kilometredir.

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Saat?

Eskişehir üzerinden İstanbul’a yapılan yolculuklar hangi yol güzergâhını ve hangi ulaşım alternatifini kullanacağımıza göre değişmektedir. Araçla seyahatler genellikle otobüslere göre daha kısa sürmektedir. Ayrıca iki şehir arasında hızlı trenle de ulaşım sağlanmaktadır. Eskişehir’den İstanbul’a yapılan uçak seferleri ise aktarmalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eskişehir İstanbul arası araçla 3 saat 30 dakika kadar, otobüsle ise 5 saate kadar uzayabilmektedir. Hızlı tren ile seyahat süresi yaklaşık 3 saattir.

İstanbul Eskişehir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat özellikle çocuklu aileler için büyük bir avantajdır. Çoğu zaman aileler ihtiyaç molalarına gereksinim duymaktadırlar. Otobüs ya da tren tarzı ulaşım vasıtalarında molalar ancak belirli saat aralıklarında gerçekleşmektedir. Araçla seyahat hem bu yönden hem de konfor yönünden ön plana çıkmaktadır. Peki, İstanbul üzerinden Eskişehir’e araçla kaç saatte ulaşım sağlanır? İstanbul üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve Bursa Eskişehir Yolu’nun kullanarak ortalama 3 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul Eskişehir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında aktif olarak taşımacılık sağlayan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Özellikle Eskişehir’de öğrenim gören üniversite öğrencileri İstanbul’da yaşayan ailelerini ziyaret etmek için otobüs seyahatlerinden faydalanmaktadır. İstanbul üzerinden Eskişehir iline otobüsle seyahat süresi firmalar arası farklılık gösterebilmektedir. Kimi firma bölgeye 3 saatte varış sağlarken kimi firmanın bölgeye varış sağlaması 5 saati bulabilmektedir. Ayrıca kullandıkları yol güzergâhları da seyahat süresi bakımından etkendir. İstanbul Eskişehir otobüsle ulaşım 5 saate kadar uzayabilmektedir.

İstanbul Eskişehir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Günümüzde havayolları özellikle uzun yolculuklar da çokça tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri zaman tasarrufu ve hız imkânı sağlamasıdır. Ancak şehirlerarası yolculuklar da hem maliyet hem de mesafe bakımından karayolları ile ulaşım daha ön plandadır. İstanbul ile Eskişehir arasında genellikle aktarmalı olarak uçuş sağlanmaktadır.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda genellikle dış hatlara seferler düzenlendiğinden dolayı İstanbul üzerinden Bursa Yenişehir Havalimanı’na ya da Kütahya Zafer Havalimanı’na doğrudan uçuş sağlayabilirsiniz. Buradan karayollarını kullanarak Eskişehir’e ulaşabilirsiniz. İstanbul Eskişehir arası uçakla 50 dakika kadar sürmektedir. Aktarmalı olarak ise uçuşlar 10 ile 12 saat arasında sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner