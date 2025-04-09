Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
Eskişehir'de, kent merkezinde sabah işlerine gidenler Porsuk çayında hareketsiz bir kişi gördü. Polisin yaptığı incelemede cesedin 20 yaşındaki Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de, kan donduran bir olay yaşandı. İstiklal Mahallesi Adalar mevkiinde Porsuk Çayı kenarında, sabah saatlerinde yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise ihbarda bulundu.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
DHA'daki habere göre bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, Muhsin Emin Erbaş'a (20) ait olduğu belirlendi.
KAYIP İHBARI YAPILMAMIŞ
Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, Erbaş hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüpheler içeren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.