Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Tuğçe Can'ın olaydan önce eski erkek arkadaşı sanıkla görüşmek istemediği, bu nedenle reddedilmeyi sindiremeyen sanığın cinayeti planladığını belirtti.

Sanığın olayın sıradan bir cinayet olayı gibi görünmemesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden savcı, sanığın Tuğçe Can'ı "kadın olduğu için öldürdüğünü" kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kızı Tuğçe Can'ın 6 ay önce hayatını kaybettiğini hatırlatan Can: "Sanığın yıllarca cezaevinde ağırlaştırılmış bir şekilde yatmasını istiyorum. Başka Tuğçe'ler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda, bu beni mutlu ediyor. Ama ben her gün ölüyorum. O en ağırlaştırılmış cezayı alacak benim için bir nebze de olsa rahatlayacak." diye konuştu.