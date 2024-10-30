Eskişehir'de Tokat baskısı kursuna ilgi

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki "belde evleri"nde yetişkinlere yönelik el sanatları alanında yeni kurslar açılmaya devam ediyor.

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Hedef Batıkent Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi, Esentepe Belde Evi ve Şirintepe Belde Evi olmak üzere 6 farklı noktada yeni açılan Tokat baskısı kursu kadınların yoğun ilgisiyle başladı.

Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleşen kursa katılan kadınlar, yazma, bez ve çeşitli kumaşlar üzerine Tokat yöresinin örf ve adetlerine göre baskı yapmayı öğreniyor.

Belde evlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.