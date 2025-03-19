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        Haberler Yaşam Eskişehir'de tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu Antalya'da denize bırakıldı

        Eskişehir'de tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu Antalya'da denize bırakıldı

        Antalya'da fırtına sonrası kıyıda ölmek üzereyken bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin ardından denizle buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:02
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        101 gün tedaviden sonra Akdeniz'e bırakıldı
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        Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından 4 Aralık 2024’te ölmek üzereyken bulunan, nesli kritik seviyede tehlikede olan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

        Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yavrunun sağlığına kavuşması için "Monachus'un Maviye Dönüşü" adı altında rehabilitasyon programı uygulandı.

        101 gün süren özenli bakım ve beslenme sürecinin ardından fok yavrusu, doğada yaşamaya uygun kondisyon ve davranış yeteneklerini kazandı.

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        Antalya'ya getirilen yavru, sabahın ilk ışıklarında Olympos Sahili'ne salındı. Serbest bırakıldıktan sonra bir süre karada bekleyen yavru, yetkililerin yönlendirmesi ve uzun uğraşları sonucu denize girdi.

        MAĞARA ARAYIŞI, SONRAKİ SÜRECİN SAĞLIKLI GİDECEĞİNİN İŞARETİ

        SAD-AFAG Bağımsız Araştırmacısı ve Çevre Bilim Uzmanı Dr. Nesimi Ozan Veryeri, Antalya Çaltıcak mevkisinde bulunan Akdeniz foku yavrusunun ilk müdahale sonrası denize bırakıldığını ancak habitatın uygun olmaması nedeniyle annesiyle yeterince bağlantı kuramadığını söyledi.

        Anne fokun yavruya besleme ve bakım konusunda yetersiz kaldığını belirten Veryeri, "Bunun üzerine, yavru fokun hayatını kurtarmak için alınması gerektiğine karar verildi" dedi.

        Fokun sahile bırakıldıktan sonra denize dönmekte zorlandığına dikkati çeken Veryeri, "Çünkü ölmek üzere olduğu bir ortama tekrar dönmesi gerekiyordu. Bunu yapmakta zorlanması ve ona öğretildiği şekilde bir mağara arayışı, bizim için bundan sonraki sürecin sağlıklı gideceğinin işareti" diye konuştu.

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        Veryeri, bundan sonraki süreçte Akdeniz fokunu, sırtındaki uydu verici cihazı sayesinde takip edeceklerini bildirdi.

        BİLET GELİRLERİNİN AKTARILDIĞI KORUMA FONUNDAN KARŞILANDI

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin ise hayvanat bahçelerinin, Türkiye'de koruma projeleri yürüten tek hayvanat bahçesi olduğunu, bu projelerin bütçesinin tamamen bilet gelirlerinin yüzde 5'inin aktarıldığı koruma fonundan karşılandığını vurguladı.

        Koptekin, 6 kişilik bakım ekipleri ve SAD-AFAG ile ortak rehabilitasyon süreci yürüttüklerini anlatarak, "Başlangıçta günde 6 besleme yaptık. Süreç ilerledikçe avlanma hareketlerinin gözlemlenmesiyle birlikte, salınmaya hazır olduğunu gösterdi. 101 günün sonunda rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladığımıza inanarak, Doğa Koruma yetkilileriyle onu doğasına kavuşturduk" dedi.

        Nurben Fatma Koptekin, Akdeniz foku gibi koruma altındaki türlere zarar verilmesi durumunda, 557 bin 212 liralık idari ceza ve adli olarak da hapis cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.

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        #Akdeniz foku yavrusu
        #Akdeniz foku
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