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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de Ramazan pidenin fiyatı belli oldu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de Halk Ekmek Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

        Eskişehir'de, bu yıl Ramazan ayında satılacak Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimizi uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:17
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        Eskişehir'de Ramazan pidenin fiyatı belli oldu
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala Halk Ekmek bünyesinde üretilecek ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

        1 Mart Cumartesi günü itibariyle Halk Ekmek büfelerinde satışı yapılacak 300 gramlık ramazan pidesi fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

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        #yerel haberler
        #eskişehir haberleri
        #Ramazan pidesi
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