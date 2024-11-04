Eskişehir'de kaldığı inşaatta ölü bulundu

Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'ndeki 5 katlı apartman inşaatının girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin eşi ile sorun yaşadığı için bir süredir inşaatta kaldığı Alpçetin olduğunu belirledi.

REKLAM advertisement1

Cenaze belediye tabibinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.