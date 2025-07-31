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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de içkiden fenalaşan 2 arkadaştan 1'i öldü | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de içkiden fenalaşan 2 arkadaştan 1'i öldü

        Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında içki içtikten sonra fenalaşan iki kişiden biri hayatını kaybetti, durumu ağır olan diğer kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 01:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 01:14
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        Eskişehir'de içkiden fenalaşan 2 arkadaştan 1'i öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Erikgenoğlu (32) ile Hasan Hüseyin Kızılarslan (38) fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu'nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi.

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        #Porsuk Çayı
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