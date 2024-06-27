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        Haberler Gündem Eskişehir'de gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi - Güncel haberler

        Eskişehir'de gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:27
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        Gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki gümrük kaçağı cep telefonlarını satmak istediği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Çalışmada, zanlının çantasında 17 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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