Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde restoranda çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçakla kavganın şüphelisi firari İbrahim M'nin kentte olduğunu belirledi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim M, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.