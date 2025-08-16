Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binasında oluşan duman tahliye edildi

Kurumun Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi'ndeki binasının bodrum katına duman dolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

EBB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dumanın binanın önünde bulunan, rüzgarın etkisiyle yapraklarla dolmuş mazgala yakıcı bir maddenin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olayda herhangi bir yangının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir."

