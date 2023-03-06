Hugo Chavez ölümünün 10. yılında anıldı

MADURO'DAN ANMA MESAJI

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Nicolas Maduro, Chavez'in halkında kalbinde ve ruhunda yaşadığını belirterek, "Chavez uzak bir hatırda değil, o yaşayan bir varlık, senin büyüklüğün bizim olmak istediğimiz değerin ölçüsüdür, sen sonsuz sevginle bize yol gösteriyorsun ve her zaman göstereceksin." ifadesini kullandı.

Karakas'taki Teresa Carreno tiyatrosunda düzenlenen anma törenine, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Küba eski Devlet Başkanı Raul Castro, Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Ekvador eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa ve Honduras eski Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya katıldı.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Bolivya Devlet Başkanı Arce, Chavez'in 1999'da seçimleri kazanarak Venezuela'yı dönüştürdüğünü, Latin Amerika ve Karayipler'de sosyalizmi inşa ettiğini söyledi. Bolivya eski Devlet Başkanı Morales de düşmana karşı birlik içerisinde olunması gerektiğini kaydetti. Ekvador eski Cumhurbaşkanı Correa ise Chavez'in açtığı umut çığlığının hiçbir zaman sönmeyeceğine işaret ederek, "Hayat ve kader onu Venezuela halkının başına getirdiğinde, Latin Amerika'da bir bilinç, kardeşlik, egemenlik ve inanç devrimine öncülük etme sözünü yerine getirmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.