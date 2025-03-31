Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!

Balıkesir'de kaza, dün, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde meydana geldi.

20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi'nden Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan İlyas Yılmazyıldız (65), otomobiliyle seyir halindeyken, bayram dolayısıyla mezarlık ziyareti yapan Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.