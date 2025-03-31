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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü! | Son dakika haberleri

        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, eski milletvekili 65 yaşındaki İlyas Yılmazyıldız'ın otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü 73 yaşındaki Adnan Kozan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yılmazyıldız'a ev hapsi cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:34
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        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
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        Balıkesir'de kaza, dün, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde meydana geldi.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi'nden Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan İlyas Yılmazyıldız (65), otomobiliyle seyir halindeyken, bayram dolayısıyla mezarlık ziyareti yapan Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ESKİ VEKİLE EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

        20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız.
        20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yılmazyıldız'a, çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatan Bandırma Başsavcılığı, Adnan Kozan'ın cenazesini, kesin ölüm raporunun düzenlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
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