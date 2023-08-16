Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Eski üst düzey FBI ajanı, Rus oligarka yardım ettiği konusunda suçunu kabullendi

        Eski üst düzey FBI ajanı, Rus oligarka yardım ettiği konusunda suçunu kabullendi

        ABD Adalet Bakanlığı, eski bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi Charles McGonigal'in, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım konusunda suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski üst düzey FBI ajanından Rus oligarka yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "New York FBI Karşı İstihbarat Bölümü sorumlusu eski özel ajan, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını delmek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti." ifadesi kullanıldı.

        Bölge Başsavcısı Damian Williams, "Rus oligarklarının soruşturmalarına nezaret eden ve katılan üst düzey bir FBI yetkilisi olarak görev yaptıktan sonra, Charles McGonigal şimdi bu oligarklardan biri olan Oleg Deripaska'ya hizmet sağlayarak ABD yaptırımlarından kaçmayı kabul ettiğini itiraf etti. Bu Ofis, kendi mali çıkarları için ABD yaptırımlarını ihlal edenlerden hesap sormaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen de McGonigal'in "kendi itirafına göre, yeminine ihanet ettiğini ve yaptırım uygulanan bir Rus oligarkının teklifiyle yasa dışı faaliyetini aktif olarak gizlediğini"​​​​​​​ belirtti.

        REKLAM

        Tutuklu yargılandığı davada cezası 14 Aralık'ta belirlenecek olan eski FBI ajanı, aktif çalıştığı dönemde eski bir Arnavut istihbarat görevlisinden beyan edilmemiş ödemeler tahsil ettiği gerekçesiyle ayrı bir davayla karşı karşıya.

        FBI ajanları hakkında maksimum potansiyel ceza ABD Kongresi tarafından belirleniyor.

        24 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

        ABD Adalet Bakanlığı 24 Ocak'ta, eski bir üst düzey FBI çalışanı olan Charles McGonigal'in, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı.

        Soruşturma kapsamında, Rus oligark Oleg Deripaska'ya yardım etmekle suçlanan McGonigal'in yanı sıra eski Sovyet döneminden bu yana görev yapan eski Rus diplomat, sonradan ABD vatandaşı mahkeme tercümanı Sergey Shestakov da gözaltına alınmıştı.

        McGonial ve Shestakov'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına yardımı nedeniyle 2018'de ABD'nin yaptırım uyguladığı Deripaska'ya yardım etmekle suçlandığı belirtilmişti.

        ABD'nin uyguladığı para cezalarına ilave olarak Deripaska, Eylül 2022'de ABD yaptırımlarını doğrudan ihlal etme girişimleriyle de suçlanmıştı.

        McGonigal, 2018'de emekli olana kadar FBI İstihbarata Karşı Koyma Dairesinde özel ajan olarak 2 yıl çalışmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Habertürk Anasayfa