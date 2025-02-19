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        Haberler Gündem İstanbul Eski sevgilisi çete tuttu, haraç istedi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski sevgilisi çete tuttu, haraç istedi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da 6 yıl önce başlayan aşk noktalanınca işler karıştı. İddiaya göre, iş adamı eski sevgilisine hediye ettiği otomobili geri almaya çalıştı. Öfkelenen genç kadın da inanılmaz bir plan kurup adamın evini kurşunlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:47
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        Eski sevgilisi çete tuttu, haraç istedi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da 6 yıl önce başlayan aşk noktalanınca işler karıştı.

        İddiaya göre, iş adamı eski sevgilisine hediye ettiği otomobili geri almaya çalıştı.

        Öfkelenen genç kadın da inanılmaz bir plan kurup adamın evini kurşunlattı.

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