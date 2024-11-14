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        Haberler Gündem Güncel Eski sevgilinin intikamı YouTuber'ın başını yaktı | Son dakika haberleri

        Eski sevgilinin intikamı YouTuber'ın başını yaktı

        İstanbul Ataşehir'de bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Nehir Ayaz'ın ihbarıyla gerçekleştirildi. Ayaz, kendisinin de içinde olduğu çetenin sosyal medya platformu Instagram'dan müşteri toplayarak fuhuş yaptırdığını iddia ederek, eski sevgilisi YouTuber Kerem Balin'i suçladı. Balin ise iddiaları reddetti. Operasyonda gözaltına alınan Nehir Ayaz, Kerem Balin'in aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:33
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        Eski sevgilinin intikamı YouTuber'ın başını yaktı
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        Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Soruşturmanın ardından harekete geçen polis ekipleri, şubat ayında masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltı.

        İHA'nın haberine göre, gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüphelinin ihbarı yapan kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Nehir Ayaz, eski sevgilisi Youtuber Kerem Balin ile Balin'in eniştesi ve kuzeni olduğu anlaşıldı.

        İhbarda, Nehir Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan kişinin de kendisi olduğunu ifade etti.

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        FUHUŞ YAPTIĞINI VE KAZANDIĞI PARANIN BİR KISMINI SEVGİLİSİNE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Ayaz, Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. Ayaz, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını öne sürdü. Daha sonra Balin'in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.

        YOUTUBER KEREM BALİN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Youtuber Kerem Balin ise, "Nehir ile klip çekimleri yapıyorduk. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

        "NEHİR, KEREM'E TAKINTILIYDI"

        Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise, "4 arkadaş salonu ortak açtık. Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

        7 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

        6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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        #yotuber
        #fuhuş
        #sosyal medya
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