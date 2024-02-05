REKLAM advertisement1

Aydın'da alınan bilgiye göre, Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinden vurulduğu öğrenilen Şavk'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI ESKİ SEVGİLİ YAKALANDI Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ İHA'da yer alan habere göre F.D.'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.