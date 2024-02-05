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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri! Nazilli'de T.Ş., eski kız arkadaşı F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk'ı tabancayla vurarak öldürdü.

        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan Engin Şavk, hayatını kaybetti. Katil zanlısı T.Ş., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.D. isimli kadının eski erkek arkadaşı T.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:00
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        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
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        Aydın'da alınan bilgiye göre, Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinden vurulduğu öğrenilen Şavk'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI ESKİ SEVGİLİ YAKALANDI

        Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        İHA'da yer alan habere göre F.D.'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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