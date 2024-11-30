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        Haberler Gündem Güncel Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada 27 Kasım'da tutuklanan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 01:22 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:22
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        Eski Osmaniye Belediye Başkanı'na tahliye
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        Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N.'nin de 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın 6'ncı duruşması 27 Kasım Çarşamba günü görüldü.

        Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen tutuksuz sanıklar Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Heyet, tutuklu yargılanan sanıklar Haluk Koç ve Ayhan Gedik’in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

        27 Kasım Çarşamba günü, tutuksuz yargılandıkları Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmalarına karar verilen eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı ile Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.'nın tahliyelerine karar verdi. Davada Haluk Koç ve Ayhan Gedik olmak üzere 2 tutuklu sanık kaldı. Davanın karar duruşması 18 Aralık’ta yapılacak.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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