Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Eski nişanlısı katletti! - Güncel haberler

        Eski nişanlısı katletti!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Yine ayrılığı hazmedemeyen bir cani ve yine bir kadın cinayeti. 28 yaşındaki Bahar, ayrıldığı eski nişanlısı tarafından pusuya düşürüldü. Katil, genç kadını önce sırtından vurdu, sonra sırtüstü çevirip gözünün içine bakarak 4 kurşun daha sıktı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 23:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski nişanlısı katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Yine ayrılığı hazmedemeyen bir cani ve yine bir kadın cinayeti.

        28 yaşındaki Bahar, ayrıldığı eski nişanlısı tarafından pusuya düşürüldü.

        Katil, genç kadını önce sırtından vurdu, sonra sırtüstü çevirip gözünün içine bakarak 4 kurşun daha sıktı.

        O anlar anbean kameralara yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa