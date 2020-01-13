Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Erdem'in yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tanıklar dinlendi.

“MİT KRİZİ SONRASI FETÖ’DEN SOĞUDU”

Tanık olarak dinlenen ilk isim FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski HSYK üyesi Kerim Tosun oldu. Tosun’un tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden SEGBİS'le beyanı alındı. Erdem’in 7 Şubat 2012 MİT krizinden sonra FETÖ’den soğuduğunu anlatan Tosun, “Okuldan beri tanırım. Ama pek samimi değildik. MİT krizi sonra Birol Bey cemaatten soğumaya başladı. 17/25 Aralık'tan sonra da FETÖ'den tamamen koptu. Halen yargılanan isimlerin çoğunun adını Birol Bey'in verdiği söyleniyor, o yüzden FETÖ'cüler ona nefretle bakıyordu. Birol Bey'in geçmişte FETÖ ile çok yakın ilişki içinde olduğunu biliyorum, ama bu örgüt mensubiyeti içinde miydi, bilmiyorum. Ama önceden Hakyol tarikatından olduğunu biliyorum” diye konuştu.

“FETÖ İLE İRTİBATININ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İkinci tanık olarak dinlenen isim ise yine HSYK üyesi ve halen Danıştay üyesi olarak görev yapan Rasim Aytin oldu. Erdem'i 1985'ten beri tanıdığını belirten Aytin, "FETÖ'yle irtibatının olmadığını düşünüyorum. Ha, o günkü şartlar, algı, vesayetle mücadele nedeniyle işbirlikleri olabilir. Biliyoruz ki, FETÖ babasının oğlu olsa kendisinden değilse bir yere getirmez. Birol Bey örgüt yöneticiliğinden yargılanıyor. Öyle olsa beni Cumhurbaşkanı kontenjanından 12'inci sıradan seçtirir miydi?" ifadelerini kullandı.

“30 YILDIR TANIRIM FETÖ’CÜ DEĞİL”

Davada dinlenen bir diğer tanık ise eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay üyesi olan Harun Kodalak oldu. Erdem'i 30 yılı aşkın bir süredir tanıdığını ve öğrencilik döneminde aynı evde kaldıklarını belirten Kodalak, Erdem hakkındaki FETÖ isnadına ilişkin özetle şunları söyledi:

ERDEM FETÖ’CÜ DEĞİLDİR:

Birol Erdem FETÖ'cü falan değildir, bağlantısı yoktur. Bilakis, 2012'deki MİT krizinden itibaren, daha o dönemde, net şekilde örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrattır. Erdem ile aynı evde kaldık. Örgütle irtibatına dair hiçbir şahitliğim yok. Bunlarla bir dönem herkes yol yürüdü. Ankara'da 1987'de aynı evde kaldık.

TEK BİR BELGE OLSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZDIM:

Aynı evde kalanlar şu anda Yargıtay üyesi. Aynı evde kaldığım bir arkadaşta ByLock çıkmış. 16 Temmuz sabahı gözünün yaşına bakmadan gereğini yaptık. 15 Temmuz'da Ankara Başsavcısıydım. Birol Erdem hakkında tek bir somut bilgi, belgeye ulaşsaydım gözünün yaşına bakmaz, alırdım.

FETÖ İLE MÜCADELE KANUNLARINI O HAZIRLADI:

FETÖ'yle mücadeleye ilişkin kanun tasarılarını Birol Erdem'in hazırladı. 17/25 Aralık'tan sonra Bekir Bozdağ Bakan, Kenan İpek Müsteşar oldu. Birol Beyin bin bir emekle hazırladığı bu kanunları Kenan İpek sunmuş ve çıkarmışlardır. Zabıtlara geçsin, o kanunları hazırlayan Birol Erdem'dir.

“FETÖ MÜCADELESİNİ BAŞLATAN İLK İSİM”

Tanık eski HSYK Başkan Vekili ve FETÖ hükümlüsü Ahmet Hamsici de Erdem’in FETÖ ile irtibatının olmadığını savundu. Hamsici, Adalet Bakanlığı’nda FETÖ'ye karşı mücadeleyi başlatan ilk ismin Birol Erdem olduğunu, MİT krizi ve 17/25 Aralık'tan sonra bu yapıya sırtını döndüğünü öne sürdü.

ESKİ BAKAN ERGİN DE DİNLENECEK

Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu ara kararını açıkladı. Alikanoğlu, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini bildirdi. Sanık Erdem hakkında adli kontrolünün devamına karar verildiğini aktaran Alikanoğlu, duruşmanın 24 Şubat'a ertelendiğini kaydetti.